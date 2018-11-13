بالصور.. والي تيسمسيلت يعزي عائلة التلميذ ناصر علالي الذي راح قتيلا في فناء مدرسته بسيدي عابد

ناب والي تيسمسيلت على سكان الولاية في تأدية واجب العزاء لأهل وذوي التلميذ الفقيد ناصر علالي بسيدي عابد مسقط رأسه.

ورافقه في مراسيم الدّفن قائد الدرك الوطني للمجموعة الاقليمية وممثل مؤسسة الجيش الشعبي الوطني ورئيس أمن الولاية وجمع من المعزين .

ووصف “صالح العفاني” الحادث بالمأساوي معربا عن أسفه وبالغ حزنه وأصدق مواساته لكل من عرف “ناصر” أو أحس بوقع ألم فراقه.

ناصر علالي تلميذ في ابتدائية “مدرس الطيب” بسيدي عابد لقي امس حتفته دهسا تحت جرار خزان اقتحم فناء المدرسة اين كان يقضي فترة الإستراحة .