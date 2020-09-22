بالصور.. والي سطيف يشرف على مراسم تنصيب رؤساء الدوائر الجدد

اشرف ظهيرة اليوم الثلاثاء والي ولاية سطيف عبلة كمال على مراسم تنصيب رؤساء الدوائر الجدد.

حفل التنصيب جاء على إثر الحركة الجزئية التي أجراها رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون في سلك رؤساء الدوائر.

وحضر حفل التنصيب رئيس المجلس الشعبي الولائي و الأمين العام للولاية ونواب المجلس بغرفتيه، رئيس المجلس لدى مجلس قضاء سطيف، النائب العام لدى مجلس قضاء سطيف، السادة مسؤولي الأجهزة الأمنية للولاية، المندوب المحلي لوسيط الجمهورية، الأسرة الثورية، رؤساء الدوائر، رؤساء المجالس الشعبية البلدية، المدراء الولائيين.

الوالي و في كلمته دعا رؤساء الدوائر الى التكفل بانشغالات الساكنة حسب متطلبات كل منطقة للنهوض بمختلف القطاعات التي تتطلب بذل جهد إضافي من أجل دفع عجلة التنمية.

كما ركز في توجيهاته على ضرورة تجسيد تطلعات و طموحات الساكنة و تشريف الثقة التي وضعها فيهم رئيس الجمهورية، والتواصل مع الساكنة والاستماع لانشغالاتهم اليومية والتكفل بها، والخروج الى الميدان لمتابعة جميع المشاريع التنموية التي لها صلة مباشرة بالمواطن مع إشراكه والأخذ باقتراحاته تجسيدا لمبدأ الديمقراطية التشاركية.