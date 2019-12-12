بالصور.. والي سعيدة يؤدي واجبه الانتخابي

وقد أدلى سيف الاسلام لوح، بصوته، بالمدرسة الابتدائية ” مفتاح محمد”، ببلدية سعيدة.
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سجلت مصالح الحماية المدنية للشلف، اليوم الخميس، حالة اختناق بغاز احادي اكسيد الكربون، المنبعث من جهاز التدفئة، وسط مدينة تاوقريت.
وأسفر عن اصابة امراة حامل بإغماء…
أدى والي سعيدة، سيف الاسلام لوح، اليوم الخميس، واجبه الانتخابي.
وقد أدلى سيف الاسلام لوح، بصوته، بالمدرسة الابتدائية " مفتاح محمد"، ببلدية سعيدة.
قام والي ميلة، محمد عمير، اليوم الخميس، بأداء واجبه الإنتخابي، بمدرسة زياني السعيد.
و بهذه المناسبة نوه الوالي بالإمكانيات المادية والبشرية التي تم وضعها تحت تصرف…
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