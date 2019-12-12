بالصور.. والي سعيدة يؤدي واجبه الانتخابي

أدى والي سعيدة، سيف الاسلام لوح، اليوم الخميس، واجبه الانتخابي.

وقد أدلى سيف الاسلام لوح، بصوته، بالمدرسة الابتدائية ” مفتاح محمد”، ببلدية سعيدة.