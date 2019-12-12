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بالصور.. والي سعيدة يؤدي واجبه الانتخابي

أخبار الجزائر
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بالصور.. والي سعيدة يؤدي واجبه الانتخابي
بقلم نسرين محفوف

أدى والي سعيدة، سيف الاسلام لوح، اليوم الخميس، واجبه الانتخابي.

وقد أدلى سيف الاسلام لوح، بصوته، بالمدرسة الابتدائية ” مفتاح محمد”، ببلدية سعيدة.


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