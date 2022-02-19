بالصور: والي سوق أهراس في جلسة مع المواطنين داخل مقهى شعبي وسط المدينة

في خرجة اجتماعية قام بها والي سوق اهراس الوناس بوزقزة، ودخوله احدى المقاهي الشعبية وسط المدينة. حيث اعرب العديد من سكان الولاية، عن فرحتهم الكبيرة لتواضع الرجل الأول في الولاية.

والذي بات يصنع الحدث كل مرة، من خلال اقترابه الملفت للانتباه للمواطن البسيط، وكدا تواضعه المعهود. بعد ان دئب على مثل هده الخرجات دون حرسه الشخصي ودون برتوكولات المعروفة.

ويبقى الرجل يواصل تواصله مع المواطن البسيط الدي تهمه مثل هده الخرجات من مسؤولين لمعرفة انشغالاتهم عن قرب بعيدا عن حجرات المكاتب والصالونات المغلقة.

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تمكنت عناصر الفرقة الإقليمية للدرك الوطني بالحنانشة، في سوق أهراس، من تفكيك نشاط شبكة إجرامية مختصة في سرقة المواشي. وتنشط العصابة، عبر إقليم ولاية سوق أهراس وبعض الولايات الشرقية المجاورة.

كما تم خلال هذه العملية، توقيف 4 أشخاص، تتراوح أعمارهم ما بين 30 و 40 سنة. كما أسفرت العملية عن استرجاع 3 سيارات كانت تستعمل في نقل المواشي المسروقة.

بالإضافة إلى مبلغ مالي قدر بـ 8 ملايين سنتيم، وكذا هواتف نقالة كانت تستعمل. فيما بين أفراد الشبكة. حيت تم اتخاذ كافة الإجراءات بعد إخطار الجهات القضائية.

وجاءت عملية تفكيك الشبكة الإجرامية لسرقة المواشي، اثر مكالمة هاتفية على الخط الأخضر 55/10 من قبل احد المواطنين.

أين بلغ المواطن، عن تعرض أحد الموالين كان على متن شاحنة بها أغنام وأبقار بطريق الحنانشة. للتعدي من قبل مجهولين، من اجل سرقة المواشي.

وهو الأمر الذي استدعى من عناصر الدرك الوطني العاملة بالميدان التدخل العاجل، حيث تم فتح تحقيق في القضية، وترصد خطوات أفراد الشبكة.

أين أفضى التحقيق، إلى توقيف 4 أشخاص يشتبه تورطهم في السرقة. واسترجاع 3 سيارات ومبلغ مالي معتبر وقشابية وهواتف نقالة ذكية، ليتم تحويلهم على التحقيق.

كما سيتم تقديم أفراد الشبكة الموقوفين، أمام الجهات القضائية المختصة إقليما، في الساعات القليلة القادمة.

ووجهت للموقوفين تتعلق أساسا في تكوين جمعية أشرار . السرقة الموصوفة في ظرفي الليل والتعدد باستعمال مركبة.

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