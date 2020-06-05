بالصور.. والي سوق اهراس يتفقد جرحى تصادم القاطرتين بالمستشفى

تنقل والي ولاية سوق اهراس إلى المستشفى للإطمئنان على حالة المصابين بعد اصطدام مقطورتين للنقل بالسكك الحديدية.

وحسب بيان لمصالح الولاية، فقد تنقل الوالي رفقة رئيس المجلس الشعبي الولائي، والسلطات الأمنية، إلى المستشفي للاطمئنان على صحة المصابين، كما أعطى الوالي تعليماته للتكفل الكلي بالمصابين.

للإشارة فقد سجلت الولاية صبيحة اليوم حادث اصطدام مقطورتين للنقل بالسكة الحديدية(عربة صيانة مع عربة قطار)،بالمكان المسمى عين نفرة ببلدية المشروحة والذي اسفر عن 10 جرحى (08 إصابتهم خفيفة، و02 تتطلب حالتهم عناية طبية.