بالصور.. والي عنابة يُعاين آخر التحضيرات لمباراة الخضر والطوغو

قام والي عنابة عبد القادر جلاوي بخرجة ميدانية، اليوم الخميس. رفقة رئيس الأمن الولائي ومدير الشباب والرياضة، إلى ملعب 19 ماي 1956 بمدينة بونة.

وكشفت ولاية عنابة عبر صفحتها الرسمية على فيسبوك، أن خرجة الوالي جلاوي تدخل في إطار التحضير لمباراة المنتخب الوطني ونظيره الطوغولي. ضمن تصفيات كأس أمم إفريقيا 2025، المبرمجة في الـ10 من أكتوبر الجاري.

وأضاف المصدر ذاته أن والي الولاية وقف على مدى تطبيق القرارات المتخذة خلال الاجتماع الموسع للجنة الأمنية. المنعقد مؤخرا بحضور لجنة الأنصار.

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