بالصور.. والي عين تموشنت يكرّم اللاعبين بعد تحقيق الصعود التاريخي

أقام والي ولاية عين تموشنت، مبروك ولاد عبد النبي، حفلاً تكريمياً على شرف نادي شباب عين تموشنت، عقب تحقيقه إنجازاً تاريخياً بالصعود إلى القسم المحترف الأول.

وجرى الحفل بحضور أعضاء اللجنة الأمنية، وإطارات الولاية، والمنتخبين المحليين. إلى جانب ممثلي أسرة الصحافة والإعلام.

إذ تم الاحتفاء باللاعبين والطاقم الفني والإداري وكل الأسرة الرياضية. تقديراً للمجهودات الكبيرة التي بذلوها طيلة الموسم لتحقيق هذا الصعود المستحق.

وفي كلمته بالمناسبة، أشاد الوالي بالعزيمة والإصرار اللذين تحلى بهما الفريق طوال الموسم الرياضي. مثمناً الروح القتالية التي مكنت النادي من بلوغ هدفه المنشود، ومؤكداً دعمه المتواصل للفريق في المرحلة المقبلة.

كما جدّد المسؤول الأول عن الولاية تمنياته للاعبين ولكل الأسرة الرياضية بمواصلة التألق وتحقيق المزيد من النجاحات. بما يشرّف ولاية عين تموشنت في مختلف المنافسات الوطنية، خاصة مع التحديات الجديدة التي تنتظر الفريق في حظيرة الكبار.

ويعدُّ صعود شباب عين تموشنت إلى القسم المحترف الأول محطة تاريخية في مسيرة النادي. وسط آمال كبيرة من الأنصار بمواصلة التألق وضمان مكانة مشرّفة بين أندية النخبة.