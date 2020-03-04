بالصور.. والي غرداية يتكفل بعائلة دهينة لخضر ببريان

قام صباح اليوم والي ولاية غرداية بوعلام عمراني، بمعية رئيس المجلس الشعبي الولائي دادي عدون عمر وبحضور السلطات المحلية والامنية، بزيارة ميدانية لعائلة المدعو دهينة لخضر المقيم ببلدية بريان .

وذلك بعد الاطلاع على حالته الاجتماعية المزرية التي يعيشها المعني وأسرته المتكونة من اطفال معاقين.

أعطى الوالي اوامر بتهيئة منزله والشروع في اشغال التهيئة من طرف مقاولين في اقرب الاجال.

وتم تقديم مساعدات من قبل مديرية النشاط الاجتماعي والتضامن تتمثل في افرشة واغطية ومواد غذائية بالاضافة الى فرن وموقد نار.

وطلب مدير النشاط الاجتماعي والتضامن الخلية الجوارية ببلدية بريان بمرافقة العائلة والقيام بالتكفل النفسيا.

كما عاين الوالي مجموعة من القاطنين بنفس الحي واستمع الى انشغالتهم ماكدا بضرورة احصاء هذا الحي ضمن مناطق الظل.

والتي سيتم التكفل بها في اقرب الاجال وذلك تنفيذا لتعليمات السيد رئيس الجمهورية.