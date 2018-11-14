بالصور.. والي غرداية يشرف على إعادة إحياء ملتقى الورود والبرتقال بالمنيعة

بعد غياب دام 88 سنة لملتقى الورود والبرتقال الذي أقيم بالمنيعة سنة 1930 وحضره 30 شخصية من ملوك ورؤساء وممثلي حكومات العالم خلال العهد الاستعماري.

أشرف والي ولاية غرداية عز الدين المشري الذي كان مرفوق بكل من الأمين العام لوزارة الفلاحة و الرئيس الوطني للغرف الفلاحية على إعادة إحياء هذا الملتقى الوطني لإعادة الاعتبار لزراعة الورود و البرتقال بالمنيعة في خطوة لدفع مجال الإستثمار بالمنطقة لإسترجاع مجدها

هذا وفتحت السلطات المحلية كل الأبواب أمام المستثمرين الفلاحيين في هذا المجال مع تقديم كل التسهيلات في هذا المجال بهدف انشاء صيدلية طبية مفتوحة على العالم خاصة.

و أن المنطقة تملك مقومات كبيرة لزراعة النباتات الطبية التجميلية و مختلف الورود العطرية

إعادة إحياء ملتقى الورود و البرتقال بعد غياب 88 سنة بالمنيعة.