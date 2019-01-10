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بالصور.. والي قالمة يلبي رغبة الطفل “حمادة”

أخبار الجزائر
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بالصور.. والي قالمة يلبي رغبة الطفل “حمادة”
بقلم عبد الرزاق.أ

تنقل والي ولاية قالمة كمال عبلة، مساء اليوم الخميس، في زيارة للطفل “حمادة” من ذوي الإحتياجات الخاصة، بمنزله العائلي في مبادرة استحسنها الكثيرون.

وجاءت هذه الزيارة تلبية لنداء الطفل البالغ من العمر 10 سنوات، عبر صفحات موقع التواصل الإجتماعي “فايسبوك”.

والتي حقق فيها والي الولاية أمنية “حمادة” في لقاء الوالي، وتلبية كل مستلزماته للاستمرار في مزاولة دراسته بشكل أفضل.

وقد رافق في هذه المبادرة كل من رئيس المجلس الشعبي الولائي، والسلطات الأمنية، ومديرالنشاط الإجتماعي والتضامن، بالإضافة إلى مدير الشباب والرياضة.


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