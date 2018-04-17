بالصور.. والي قسنطينة يزور جرحى حملاوي بالمستشفى الجامعي

زار والي ولاية قسنطينة عبد السميع سعيدون، اليوم الثلاثاء، المصابون في أحداث ملعب الشهيد حملاوي للإطمئنان عليهم، والمتواجدون في مستشفى الجامعي.

حيث يتواجد مناصران في المستشفى، الأول من قسنطينة تعرض لحادث مرور والثاني مناصر لمولودية الجزائر أصيب خلال مواجهة الكناري بالعميد.

وتكفل والي قسنطينة، بعائلة مناصر العميد المتنقلون من العاصمة، للبقاء بجانب إبنهم، حيث قدم لهم المأوى إلى غاية مغادرتهم مدينة الجسور المعلقة.

كما قام الوالي بتفقد حالة الشرطي الذي أصيب هو الآخر في أحداث ملعب الشهيد حملاوي، خلال تأدية مهامه.