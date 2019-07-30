بالصور.. والي مستغانم يحقق حلم خالتي خيرة ويرسلها لأداء فريضة الحج

ودع مساء اليوم والي ولاية مستغانم رابحي محمد عبد النور، خالتي خيرة البالغة من العمر أكثر من 100 سنة، متوجهة للبقاع المقدسة.

خالتي خيرة التي كانت قد ناشدت الوالي لتمكينها من أداء مناسك الحج كونها لم يسعفها الحظ بعد مشاركتها في القرعة لأكثر من 20 مرة.

و كان قد استقبلها الوالي بمقر الديوان ووعدها بتحقيق أمنيتها، ستغادر ارض الوطن رفقة مسن مقيم وممرضة بدار المسنين ورئيسة جمعية مرضى السرطان بولاية مستغانم ، حيث تكفل محسنين بكل تكاليف الحج.

الوالي ودع حجاجنا الميامين متمنيا لهم حج مبرور وسعي مشكور وعدوة ميمونة لأرض الوطن.