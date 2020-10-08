بالصور .. والي ولاية سطيف يكرم المتفوقين من أصحاب المشاريع المبتكرة

أشرف أمسية اليوم الخميس والي ولاية سطيف كمال عبلة على مراسيم تكريم الشباب المبتكر.

المبادرة إمتدادا لسلسلة التكريمات التي أقرها رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون على هامش انعقاد الندوة الوطنية للمؤسسات الناشئة وأصحاب المشاريع المبتكرة.

حفل تكريم الذين شرفوا الجزائر أحسن تشريف باحتلالهم المرتبة الأولى في المسابقة العالمية بكوريا للروبوتاك حضره رئيس المجلس الشعبي الولائي والسلطات الأمنية للولاية .

الوالي خلال كلمته التي ألقاها بهذه المناسبة جدد دعمه المطلق لهاته الفئة وهذا في إطار تجسيد ما أقره رئيس الجمهورية لتنفيذ مشاريعهم على أرض الواقع.