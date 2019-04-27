بالصور.. والي وهران يتكفل بترميم السكانات المهدد بالسقوط في وادي تليلات

بعد الفيديو المتداول عبر الفايسبوك، وبعد ايفاده للجنة ولائية للعمارة التي تضرر طابقها السفلي بحي 400 مسكن بوادي تليلات.

تنقل الوالي ولاية وهران مولود شيريفي صباح اليوم الى مساكن العائلات المتضررة، والوقوف على الشروع في عمليات الترميم من قبل المؤسسات التي تم تعيينها من قبل ديوان الترقية والتسيير العقاري.

في انتظار الانتهاء من اشغال تهيئة هذه السكنات، كلف والي الولاية رئيس دائرة وادي تليلات بالتكفل بهذه العائلات من خلال كراء مساكن لايواءها خلال مدة الاشغال، وترميم هذه العمارة بصفة نهائية.