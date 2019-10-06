بالصور.. والي وهران يجتمع بمدراء الجامعات تحسبا للدخول الجامعي

استقبل عبد القادر جلاوي والي وهران مساء اليوم مدراء جامعات الولاية، تحسبا للدخول الجامعي المقرر بداية الأسبوع القادم.

وذلك قصد الاطلاع على الوضعية العامة لقطاع التعليم العالي بالولاية.

خلال هذا اللقاء تم تقديم عرض عن عدد من مشاريع القطاع، سواء تلك التي هي قيد الإنجاز على غرار عدد من الكليات والمرافق القطاعية أو تلك التي تم إستلامها.

وستدخل كلية الطب حيز الخدمة مع الدخول الجامعي الجديد الذي سيشرف عل إفتتاحه وزير التعليم العالي الأسبوع القادم، على مستوى هذه الكلية.

وتضم ولاية وهران 3 جامعات و5 مدارس عليا، بالإضافة إلى عدد من المرافق التابعة لقطاع التعليم العالي والبحث العلمي.