بالصور.. والي وهران يزور تدريبات المنتخب المحلي قبل مواجهة النيجر

زار أمسية اليوم الإثنين والي ولاية وهران، سعيد سعيود، الحصة التدريبية الأخيرة للمُنتخب الوطني المحلي.

حيث حل الرجل الأول في ولاية الباهية بملحق المركب الرياضي، ميلود هدفي، قبل لحظات قليلة من انطلاق الحصة التدريبية.

والتقى سعيود بالطاقم الفني الذي يقوده الناخب الوطني المحلي، مجيد بوقرة، إضافة إلى اللاعبين وحفزهم على تحقيق الفوز والتأهل.

ويواجه المُنتخب الوطني المحلي نظيره النيجيري غدا الثلاثاء بداية من الساعة الـ17:00 لحساب الدور نصف النهائي من منافسة الشان.