بالصور: والي وهران يستقبل سفيرة الولايات المتحدة الأمريكية

إستقبل اليوم والي ولاية وهران سعيد سعيود بمقر الاقامة الرسمية للولاية الباهية سفيرة الولايات المتحدة الأمريكية بالجزائر.

وحسب بيان مصالح الولاية الزيارة تندرج في إطار إستقبال ممثلي البعثاث الدبلوماسية بالجزائر

وحضر اللقاء كل من رئيس المجلس الشعبي الولائي، وكذا الامين العام للولاية ، بالإضافة إلى رئيس دائرة وهران ورئيس المجلس الشعبي البلدي لبلدية وهران .

وخلال اللقاء تم التطرق الى العلاقات التي تميز دولة الجزائر مع الولايات المتحدة الأمريكية وسبل تعزيز مجالات التعاون وتبادل الخبرات بين البلدين.