بالصور.. والي وهران يستقبل لاعبي الخضر

حطّت ظهر اليوم الأربعاء، طائرة المنتخب الوطني، بمطار “أحمد بن بلة” الدولي بوهران، تحسبا لمواجهة يوم غدٍ الخميس أمام الضيف غينيا الاستوائية.

وحظيت بعثة الخضر، باستقبال رسمي، لدى وصولها إلى مدينة وهران، من طرف والي الولاية سعيد سعيود.

ويلتقي المنتخب الوطني، بنظيره من غينيا الاستوائية، بملعب “ميلود هدفي” بوهران. غدا بداية من الساعة 20:00، ضمن افتتاح التصفيات المؤهلة إلى “كان” 2025.

وكانت العناصر الوطنية، قد غادرت مركز سيدي موسى، منتصف نهار اليوم الأربعاء. باتجاه وهران، بعد تربص انطلق الاثنين الماضي.

على أن يعود المنتخب بعد نهاية لقاء الغد، مباشرة إلى سيدي موسى، لمواصلة التحضيرات للخرجة الثانية، المرتقبة الثلاثاء 10 سبتمبر الجاري، بـ”مونروفيا” الليبيرية، أمام المنتخب المحلي.