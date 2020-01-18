بالصور.. والي وهران يقف على عملية وضع العشب الطبيعي بالملعب الجديد

قام والي ولاية وهران عبد القادر جلاوي بزيارة لمختلف المشاريع المتعلقة بتحضير ألعاب البحر المتوسط المزمع إقامتها بمدينة وهران سنة 2021.

وخلال هذه الزيارة قدم مدير التجهيزات العمومية عرضا حول تقدم الاشغال بمختلف الورشات، على غرار وضع العشب الطبيعي بالملعبةالرئيسي، وتقدم الاشغال بالملعب الخارجي المتضمن مضمار العاب القوي بسعة 4.200 مقعد، والقاعة متعددة الرياضات بسعة 6.000 مقعد والمركب المائي بسعة 2.400 مقعد.

كما تفقد السيد الوالي عددا من الورشات أهمها وضع العشب الطبيعي بالملعب، حيث قام باعطاء تعليمات للشركة المكلفة بالانجاز بضرورة احترام الآجال وكذا تسليم مشروع يليق بمكانة وهران والمركب الاولمبي، خاصة في مجال نوعية العشب الطبيعي.

كما أكد ايضا على ضرورة تدعيم الورشات المتبقية بالعمال، والرفع من وتيرة الاشغال، وكذا ضرورة تسوية كل الاشكالات.