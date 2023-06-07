بالصور.. وجوه فنية في ضيافة المديرية العامة للأمن الوطني

فتحت المديرية العامة للأمن الوطني، الثلاثاء، أبواب المتحف المركزي للشرطة للأسرة الفنية. التي طافت بمختلف أجنحته، وهذا بمناسبة الإحتفال باليوم الوطني للفنان الموافق لـ 8 جوان.

وأوضحت المصالح الأمنية، أن الفنانين طافوا بمختلف أجنحة المتحف. وتلقت شروحات حول أهم المحطات التاريخية التي مرت بها الشرطة الجزائرية.

كما تم تكريم الفنانين نظير مرافقتهم الدائمة لمصالح الأمن الوطني في مختلف الحملات التوعوية التحسيسية. ذات الصلة بميادين السلامة المرورية، الاستعمال السلبي للانترنت لدى الأطفال والمخدرات

وأشارت المديرية العامة للأمن الوطني أن مصالحها قامت خلال سنة 2022 والثلاثي الأول لسنة 2023 . بمرافقة 198 عمل فني وسينمائي، في إطار دعم الأعمال الفنية والسينمائية. من خلال تقديم المساعدة اللوجستية للمنتجين السينمائيين.