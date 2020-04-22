بالصور.. وحدات الناحية العسكرية السادسة تقوم بتمرين بياني حول التكفل بحالات مشتبه فيها أو مصابة بفيروس كورونا

أخبار الجزائر
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بالصور.. وحدات الناحية العسكرية السادسة تقوم بتمرين بياني حول التكفل بحالات مشتبه فيها أو مصابة بفيروس كورونا
بقلم النهار أونلاين

قامت فصائل التعبئة على مستوى وحدات الناحية العسكرية السادسة بتنفيذ تمرين بياني حول التكفل بحالات مشتبه فيها أو مصابة بفيروس كورونا.

وأفاد بيان لوزارة الدفاع الوطني، أن التمرين جاء في إطار تعزيز الإجراءات والتدابير المتخذة لمواجهة انتشار فيروس كورونا (كوفيد-19).

وكذا بهدف اختبار جاهزية منظومة مصالح الصحة العسكرية على مستوى الناحية العسكرية السادسة والإستعداد لتقديم يد العون والمساعدة للمواطنين والتدخل السريع في مثل هذه الحالات الإستثنائية والطارئة.
وأضاف البيان، أنه تم يوم أمس الثلاثاء تنفيذ تمرين بياني إفتراضي، تحت إشراف ومتابعة قيادة الناحية العسكرية السادسة، يتعلق بالتكفل بحالات مشتبه فيها أو مصابة بفيروس كورونا (كوفيد -19).

حيث تم الوقوف من خلاله على اختبار الجاهزية العملياتية للوحدات المتخصصة العاملة في نطاق المسؤولية.


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