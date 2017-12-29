بالصور..ودية الجزائر وموريتانيا تنتهي دون أهداف !

إفترق المنتخب الجزائري ونظيره الموريتاني لفئة أقل من 17 سنة على نتيجة التعادل السلبي 0-0 خلال المباراة الودية التي إحتظنها المركز التقني لتحضير المنتخبات الوطنية بسيدي موسى ظهيرة اليوم الجمعة.

وكان بمقدور المنتخب الجزائري -17 سنة الفوز في مباراة اليوم لوسلا سوء الحظ الذي لازم أشبال المدرب سفيان بوجلة بعد تضييع ركلة جزاء.

وتدخل هذه المباراة في إطار إستعدادات المنتخب الوطني للإستحقاقات المنتظرة خلال السنة القادمة 2018.

ويلتقي المنتخبان مجددا يوم 02 جانفي من السنة القادمة، بنفس المكان حيث ستكون المباراة الودية الأخيرة لأشبال المدرب سفيان بوجلة.