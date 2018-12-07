بالصور.. ورشة دينية بتيسمسيلت لفائدة فصول محو الأمية

نظمت اليوم بالقاعة متعددة الخدمات لتيسمسيلت ورشة دينية حول موضوع “الوفاء في القرآن الكريم”استهدفت فصول محو الأمية بالولاية.

وتضمنت هذه التظاهرة المنظمة بمبادرة من مديرية الشؤون الدينية والأوقاف بالتعاون مع ملحقة الديوان الوطني لمحو الأمية وتعليم الكبار.

وفي إطار الأسبوع العشرين للقرآن الكريم قدمت مداخلات تم خلالها إطلاع أقسام محو الأمية على المعاني الإنسانية والأخلاقية الجميلة لكتاب الله.

كما تم بالمناسبة الاستماع إلى قراءات في كتاب الله من مجموعة من الدارسات في فصول محو الأمية.

اللائي تتراوح أعمارهن ما بين 55 و70 سنة واللائي حفظن جزء من القرآن الكريم بمدارس التعليم القرآني بمساجد الولاية.

ونظمت ضمن هذه التظاهرة ورشة للتعليم القرآني بالأحكام من تأطير عدد من أئمة مساجد عاصمة الولاية.

واختتمت هذه التظاهرة بتقديم ابتهالات دينية من أداء دارسات بفصول محو الأمية وتكريم عدد من معلمي مدارس التعليم القرآني بالولاية.