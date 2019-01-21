بالصور .. ورقلة مستفيدون من تجزئة الأراضي 850 بتماسين يحتجون ويطالبون بالدعم في السكن

إحتج المئات من مستفيدي القطع الاراضية 850 تجزئة منذ 2014 ببلدية تماسين أمام مقرالبلدية مطالبين بضرورة إلتفاته نوعية لهم ولمطالبهم.

والتي لاتزال تبارح نفسها طيلة السنوات.

حيث طالب المستفيدون من السلطات العليا بتوجيه الدعم الريفي في السكن لبناء مقابر الحياة على حد قولهم.

خاصة ان اغلبهم عاجز على تشيد سكنه في ظل البطالة الخانقة أوالاجر الذي لا يسد رمق الحياة ولقمة عيشه وعيش ابنائهم . المحتجين ناشدوا رئيس الجمهورية بالتفاتة لواقعهم في الجنوب خاصة ان المنطقة تنعدم فيها فرص العمل ومعاناتهم من الكراء.