بالصور: وزارة الأشغال العمومية والمنشآت القاعدية توقع 7 إتفاقيات في هذه المجالات

وقعت وزارة الأشغال العمومية والمنشآت القاعدية على سبع اتفاقيات في مجال التكوين، البحث والتطور التكنولوجي والمؤسسات الناشئة.

وتم التوقيع في ختام الطبعة الـ 19 للصالون الدولي للأشغال العمومية أين حضر المراسيم الأمين العام لوزارة الأشغال العمومية والمنشآت القاعدية، علي بولرباح، وكذا رئيس ديوان الوزارة، محمد محي الدين.

وتدخل هذه الإتفاقيات في إطار تثمين التعاون بين المؤسسات التابعة لوزارة الأشغال العمومية والمنشآت القاعدية، والمؤسسات ذات الصلة بقطاعات الري، التعليم العالي والبحث العلمي، الصناعة والإنتاج الصيدلاني وكذا اقتصاد المعرفة والمؤسسات الناشئة والمصغرة.

ففي مجال تكوين الإطارات والمتربصين، قام مجمع دراسة المنشات المراقبة والمساعدة (GEICA)، بالتوقيع على اتفاقيتين مع كل من المركز الفني للانشاءات المعدنية (CTMC) التابع لمجمع الصناعات المعدنية والصلب “ايميتال”، ومجموعة الصين لبناء السكك الحديدية (CRCC). بالإضافة الى اتفاقية بين الهيئة الوطنية للرقابة التقنية للأشغال العمومية (CTTP)، والهيئة الوطنية للرقابة التقنية لبناء الري (CTH)، من أجل تشجيع الشراكة وتعزيز قدرات الهيئتين.

اما في مجال البحث العلمي، تم التوقيع على اتفاقية إنشاء بروتوكول تعاون وتآزر بين جامعة هواري بومدين للعلوم والتكنولوجيا (ESTHB)، ومجمع منشات الأشغال البحرية (GITRAMA)، بهدف تطوير شراكات التقنية والعلمية في مختلف المجالات.

كما قام مجمع منشآت اشغال الطرقات والمنشات الفنية (GITRA)، بالتوقيع على اتفاقية مع المدرسة الوطنية العليا للعلوم الجيوديزية والتقنيات الفضائية (ENSGTS)، من اجل دعم التعاون في مجال الدراسات والبحث والتأطير والتكوين العلمي.

كما كان لمجمع “جيترا” اتفاقية إطار ثانية تجمعه بالمؤسسة الناشئة “Moubassir”،بهدف رقمنة نظام تسيير مشاريع المجمع.

وفي الأخير، تم التوقيع على اتفاقية إطار بين الوكالة الوطنية للدراسات ومتابعة انجاز الاستثمارات في السكك الحديدية (ANESRIF)، والمديرية العامة للبحث العلمي والتطوير التكنولوجي(DGRSDT)، التابعة لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، بهدف تشجيع البحث العلمي وأنشطة التطوير التكنولوجي في مجال دراسة المنشات القاعدية والصناعة الميكانيكية.