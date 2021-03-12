بالصور.. وزارة الثقافة تكرّم مجموعة من الفنانين في افتتاح مهرجان المسرح المحترف

كرّمت وزارة الثقافة مجموعة من نجوم المسرح الجزائري بمناسبة إنطلاق طبعته الـ14 بالمرسح الوطني محي الدين باشطرزي.

وحضر حفل التكريم الوزيرة مليكة بن دودة، أين تكريم كل من الفنان الراحل محمود بوحموم والفنان الكوميدي حميد عاشوري.

كما تم تكريم الفنانة القديرة ليديا لعريني وتقني إضاءة بالمسرح الوطني الجزائري مختار موفق.

وأعلن منظمو المهرجان الوطني للمسرح المحترف، عن إنطلاق الدورة الــ 14 أمس الخميس وتستمر إلى غاية 21 من الشهر نفسه.

وتتضمن الدورة الجديدة من المهرجان الذي يستضيفه المسرح الوطني محيي الدين بشطرزي بالجزائر العاصمة حوالي 20 عرضا.

وستتنافس خلال العشرة أيام 9 مسرحيات تمثل مختلف المسارح الجهوية للحصول على جائزة أحسن عرض وإخراج وسيناريو ودور رجالي و نسائي

بالاضافة الى جائزة أحسن سينوغرافيا وموسيقى وجائزة لجنة التحكيم، في حين ستقدم باقي العروض خارج إطار المنافسة.

كما أعلن المنظمون عن تقديم عروض في الشارع وأخرى تنشيطية بساحة محمد توري.

للعلم دورة 2021 للمهرجان ستنعقد من 11 إلى 21 مارس 2021 على مستوى مختلف فضاءات المسرح الوطني الجزائري “محي الدين بشطارزي”.