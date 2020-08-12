بالصور.. وزارة الثقافة تنظم ندوة فكرية حول حياة الروائي الطاهر وطار

نظمت وزارة الثقافة والفنون ندوة فكرية حول حياة الروائي الطاهر وطار وأعماله ومناقبه بمناسبة الذكرى العاشرة لرحيله

الندوة حضرها ثلة من الكتاب يتقدمهم محمد تين، رئيس جمعية الجاحظية، الذي عدد مناقب الراحل الطاهر وطار، وأبرز أعماله.

كما تحدث الكاتب عبد القادر جمعة، عن جوانب حياتية مهمة في حياة الفقيد، وكيف عاش عمي الطاهر بفكره وروحه وإبداعه الروائي المميز.

بالإضافة إلى حديث جمال يحياوي، مدير المركز الوطني للكتاب، عن نضال الفقيد في الحركة الوطنية.

الندوة أدارها مدير الكتاب بوزارة الثقافة والفنون جمال فوغالي.