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بالصور.. وزارة الثقافة تُبرم إتفاقية مع 3 شركات تأمين عمومية

الوطني
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بالصور.. وزارة الثقافة تُبرم إتفاقية مع 3 شركات تأمين عمومية
بقلم نويس عبد الجلال

وقعت، اليوم الثلاثاء، وزارة الثّقافة إتفاقية ثلاثية مع 3 شركات التأمين العمومية CAAT ،SAA ،CAAR بقصر الثقافة مفدي زكريا.

وقد أشرفت وزيرة الثقافة، مريم مرادسي على إبرام هذه الإتفاقية التي تندرج في إطار برنامج الوزارة

الذي يصبو إلى ترقية الفنان خاصة ، والفاعلين في قطاع الثقافة عامة، وتحسين وضعيتهم الإجتماعية.

وحسب بيان الوزارة، فإنّ هذه الإتفاقية تسمح لجميع الفنانين التابعين لديوان حقوق المؤلف والحقوق المجاورة

“ONDA” والمجلس الوطني للفنون والآداب “CNAL” وجميع موظفي القطاع الاستفادة من عدد من المزايا أهمها

تغطية لتأمين عن الضرر، حيث يستفيد المؤمن من مزايا سواء كانت متعلقة بتامين السكن، السيارات أومن أخطار الكوارث الطبيعية.

كما ستكون هذه الإتفاقية حافزا للفنانين والعاملين في القطاع، يُضيف المصدر.


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