بالصور.. وزارة الشباب والرياضة تستقبل وفد اتحاد العاصمة

حظي وفد اتحاد العاصمة، لدى حلوله اليوم الأحد، بمطار هواري بومدين الدولي، باستقبال رسمي من طرف ممثل عن وزارة الشباب والرياضة.

وكشفت الوزارة، في صفحتها الرسمية على “فيسبوك” بأن المكلف بالدراسات والتلخيص بالديوان عامر منسول، ممثلا لوزير الشباب والرياضة عبد الرحمان حماد، استقبل اليوم وفد الاتحاد، المتوج بلقب “السوبر الإفريقي”.

كما أوضح المصدر، ذاته بأن عامر منسول، كان مرفوقا برئيس لجنة الشباب والرياضة بالمجلس الشعبي الوطني إسماعيل ابراهيمي.

وجددت الوزارة، ختام منشورها تهنئتها لاتحاد العاصمة، والطاقم الفني والطبي والإداري على تشريف الألوان الوطنية.