بالصور.. وزارة الفلاحة تكرم والد البطلة سليمة سواكري

إختارت وزارة الفلاحة البطلة الأولمبية سليمة سواكري في الجيدو لتكون سفيرة البرنامح الوطني للتشجير الذي تم إطلاقه بداية هذا شهر.

وتشرف على هذا البرنامج وزارة الفلاحة تحت شعار “شجرة لكل مواطن”.

وبالمناسبة، قام وزير الفلاحة شريف عماري، بتكريم عون الغابات المتقاعد الصديق سواكري والد البطلة سليمة سواكري.

وجاء التكريم عرفانا للمجهودات التي قدمها الصديق سواكري، عون الغابات، طيلة حياته المهنية في خدمة القطاع.

وبدوره قام والد سليمة سواكري بتقديم بذلته الرسمية التي كان يرتديها خلال سنوات عمله هدية للوزير.