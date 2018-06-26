بالصور ..وزارة الفلاحة تنظم إجتماع حول تصدير المنتوجات الفلاحية

ترأس، اليوم الثلاثاء، وزير الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري، عبد القادر بوعزقي، اجتماعا لإطارات سلطة الصحة النباتية بمقر الوزارة بالعاصمة.

وحسب بيان صادر عن الوزارة يحوز موقع “النهار أونلاين” على نسخة منه، فإن اللقاء حضره إطارات الوزارة ومفتشي الصحة النباتية لجميع الولايات وكذا مفتشي المراكز الحدودية “البرية، البحرية” على مستوى المطارات.

وجاء إجتماع الوزير من أجل ترتيب الأمور، فبما يخص عمليات تصدير المنتجات الفلاحية وضبط خطة عمل في هذا الخصوص.

خاصة وأن مصالح الصحة النباتية تلعب دورا هاما في مراقبة المنتجات النباتية الموجهة للتصدير من خلال السهر على احترام متطلبات الصحة النباتية للبلدان المستوردة.

وعرفت عمليات تصدير عدد من المنتجات الفلاحية الجزائرية إلى عدة دول مشاكل كبيرة بعد إعادة كميات هامة منها،

وذلك بسبب عدم إحترام شروط التوضيب والتبريد،

وهو الأمر الذي جعل وزارتي التجارة والفلاحة تتحريان سبب إرجاع المنتجات الفلاحية الجزائرية ورفضها من طرف البلدان المستوردة،

أين تبين عدم إحترام عدد من المصدرين الجزائريين لشروط التوضيب والتبريد ما تسبب في تلف هذه المواد أو تحفظ البلدان التي استوردتها.