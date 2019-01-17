بالصور.. وزارة النقل تعلن ميلاد مجمع جديد

أعلنت وزارة النقل، اليوم الخميس، عن ميلاد مجمع جديد، يضم مؤسسات النقل الحضري والشبه الحضري الناشطة على المستوى الوطني.

وأوضح وزير النقل، عبد الغني زعلان، الذي حضر مراسم الإعلان تأسيس المجمع، أن الأخير سيسمح بتوحيد جهود المؤسسات العمومية المعنية.

خصوصا في مجال إقتناء الحافلات، وقطع الغيار، والتأمين، والتكوين، بالتالي التقليص من التكاليف مع الإستفادة البينية من مختلف الخبرات.

هذا وأكد مسؤولو مؤسسات النقل الحضري، و شبه الحضري، الناشطة عبر التراب الوطني على أهمية الدور الذي تلعبه هذه المؤسسات العمومية.

وذلك من كونها أداة فعالة في الحياة اليومية للمواطنين كونها تسهم في تسهيل تنقلاتهم، وتضمن الخدمة الإجتماعية.