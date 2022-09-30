بالصور.. وزيرا السياحة التونسي والموريتاني يزوران القصبة
زار وزيرا السياحة التونسية و الموريتانية، والوفود الرسمية المشاركة في الصالون الدولي للسياحة والأسفار مدينة القصبة بالعاصمة.
وكان الوزيران قد شاركا أمس الخميس، في افتتاح الصالون الدولي للسياحة والأسفار الذي أشرف على افتتاحه الرسمي الوزير الأول أيمن بن عبدالرحمان.
بالمقابل كان وزير السياحة والصناعة التقليدية ياسين حمادي، قد تباحث مع الوزير التونسي، مواضيع ذات صلة بالتعاون الثنائي بين البلدين في مجال السياحة والصناعة التقليدية.
كما تطرقا الى سبل تعزيز هذا التعاون وفقا لبرنامج عمل مشترك يصب في مصلحة البلدين.
طالع ايضا:
الوزير الأول: المعركة الحالية للسياحة مرهونة بالخدمات النوعية والأسعار المدروسة
الوزير الأول: المعركة الحالية للسياحة مرهونة بالخدمات النوعية والأسعار المدروسة
كما قال الوزير الأول، أيمن بن عبد الرحمن، أنّ النهوض بالسياحة في الجزائر مرهون بتوفير خدمات ذات نوعية وأسعار مدروسة. داعيا الوكالات السياحية إلى المساهمة بجدية في الترويج للجزائر كوجهة سياحية.
وأشرف الوزير الأول أيمن بن عبد الرحمن، على افتتاح الصالون الدولي الـ21 للسياحة والأسفار بقصر المعارض في الصنوبر البحري. مرفوقا بوفد وزاري هام إلى جانب وزراء عرب وأعضاء من السلك الدبلوماسي.
كما شدّد الوزير الأول على أنّ “المعركة الحالية والمستقبلية لقطاع السياحة هي جودة الخدمات والاستمرارية في تقديمها. مضيفا أنّ توفير خدمات ذات نوعية يبدأ بالعامل البشري المؤهل . داعيا كافة الفاعلين في هذا القطاع الذي تعول عليه الجزائر للنهوض بالاقتصاد الوطني. إلى المساهمة بصورة جدية في الترويج للجزائر كوجهة سياحية. و تقديم عروض كبيرة تغطي الطلب وتساهم في خفض الأسعار. لأن السائح يحتاج إلى أسعار مدروسة تمكنه من التعرف على المناطق السياحية المختلفة والمتنوعة للجزائر”.
كما أكد الوزير الأول، على أهمية الإستثمار في السياحة الجنوبية وسياحة الهضاب. عبر توفير الفنادق وتكوين العنصر البشري مع الإعتماد على الإشهار عبر القنوات التلفزيونية والبوابات الالكترونية. وسائل التواصل الاجتماعي وغيرها لجذب السياح الجزائريين والأجانب”.
ودعا الوزير الأول، الخطوط الجوية الجزائرية إلى مواكبة الجهود المبذولة لتطوير قطاع السياحة في الجزائر. وذلك عبر زيادة الخطوط والرحلات إلى مختلف دول العالم وتوفير خدمات نوعية وبأسعار تنافسية.
ولدى زيارته جناح الخطوط الجوية الجزائرية، أكد بن عبد الرحمان أن الجزائر الجديدة تسعى لتحقيق إنفتاح على العالم. وتوطيد العلاقات مع الدول الشقيقة والصديقة بينها الدول الأفريقية. كما دعا الشركة إلى مواكبة هذه الهبة ومرافقة الجهود المبذولة لتطوير القطاع السياحي”.
كما نادى الوزير الأول بضرورة زيادة عدد الخطوط والرحلات إلى مختلف دول العالم مع الحرص على تقديم خدمات ذات جودة وبأسعار تنافسية تساهم في الترويج للجزائر كوجهة سياحية”.