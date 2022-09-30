بالصور.. وزيرا السياحة التونسي والموريتاني يزوران القصبة

زار وزيرا السياحة التونسية و الموريتانية، والوفود الرسمية المشاركة في الصالون الدولي للسياحة والأسفار مدينة القصبة بالعاصمة.

وكان الوزيران قد شاركا أمس الخميس، في افتتاح الصالون الدولي للسياحة والأسفار الذي أشرف على افتتاحه الرسمي الوزير الأول أيمن بن عبدالرحمان.

بالمقابل كان وزير السياحة والصناعة التقليدية ياسين حمادي، قد تباحث مع الوزير التونسي، مواضيع ذات صلة بالتعاون الثنائي بين البلدين في مجال السياحة والصناعة التقليدية.

كما تطرقا الى سبل تعزيز هذا التعاون وفقا لبرنامج عمل مشترك يصب في مصلحة البلدين.

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