بالصور: وزيرا الصحة والأشغال العمومية يتفقدان الطائرة المتجهة إلى ووهان الصينية

تفقد، صبيحة اليوم الأحد، وزير الصحة وإصلاح المستشفيات عبد الرحمان بن بوزيد، الطائرة المتجهة إلى ووهان الصينية.

وكان رفقة بن بوزيد،وزير الأشغال العمومية فاروق شيالي،حيث قاما بمعاينة الطائرة،التي توجهت الى ووهان الصينية من أجل إجلاء الرعايا الجزائريين.

وشرعت السلطات الجزائرية في إجلاء أبناء الجالية الجزائرية بمدينة ووهان الصينية.

هذا وكانت رحلة خاصة للجوية الجزائرية قد أقلعت باتجاه ووهان الصينية، على الساعة الرابعة صباحا وعلى متنها طاقم طبي متخصص.

للإشارة الرحلة الخاصة ستتكفل بإجلاء الجزائريين العالقين بمدينة ووهان الصينية، البالغ عددهم 36 شخصا ومعظمهم طلبة.

للتذكير، ناشد الطلبة الجزائريين المتواجدين بمدينة ووهان الصينية السلطات الجزائرية باجلائهم بعد تأزم الوضع في المنطقة بعد انتشار فيروس كورونا.