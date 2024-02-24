بالصور: وزيرا النقل والمالية في زيارة تفقدية لمطار هواري بومدين الدولي

قام اليوم السبت، وزير النقل، محمد الحبيب زهانة، بزيارة تفقدية ‏للمطار الدولي “هواري بومدين” بالجزائر العاصمة‎.

وخلال الزيارة التفقدية كان وزير النقل مرفوقا بكل من وزير المالية، لعزيز فايد، و ‏الأمين العام لوزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، العربي مرزوق. بالإضافة إلى والمدير العام ‏للأمن الوطني، علي بداوي، و المدير العام للجمارك، اللواء عبد الحفيظ بخوش.

وجاءت هذه الزيارة في إطار التحضيرات للقمة السابعة لمنتدى الدول المصدرة للغاز. حيث قام الحبيب زهانة بمعاينة مدى جاهزية هذه المنشأة لإستقبال ‏ضيوف الجزائر بهذه المناسبة.

‏كما وقف الوزير على مدى تنفيذ التعليمات المتعلقة بالتقليص من آجال مسار الركاب للوصول ‏إلى المعايير المعترف بها دوليا.‏