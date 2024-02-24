بالصور: وزيرا النقل والمالية في زيارة تفقدية لمطار هواري بومدين الدولي
بقلم م. فيصل
قام اليوم السبت، وزير النقل، محمد الحبيب زهانة، بزيارة تفقدية للمطار الدولي “هواري بومدين” بالجزائر العاصمة.
وخلال الزيارة التفقدية كان وزير النقل مرفوقا بكل من وزير المالية، لعزيز فايد، و الأمين العام لوزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، العربي مرزوق. بالإضافة إلى والمدير العام للأمن الوطني، علي بداوي، و المدير العام للجمارك، اللواء عبد الحفيظ بخوش.
وجاءت هذه الزيارة في إطار التحضيرات للقمة السابعة لمنتدى الدول المصدرة للغاز. حيث قام الحبيب زهانة بمعاينة مدى جاهزية هذه المنشأة لإستقبال ضيوف الجزائر بهذه المناسبة.
كما وقف الوزير على مدى تنفيذ التعليمات المتعلقة بالتقليص من آجال مسار الركاب للوصول إلى المعايير المعترف بها دوليا.
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