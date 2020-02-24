بالصور.. وزيرة البيئة تستقبل المبعوث الخاص للوزير الأول البريطاني

إستقبلت مساء اليوم الإثنين، وزيرة البيئة والطاقات الجديدة، نصيرة بن حراث، بمقر الوزارة، المبعوث الخاص للوزير الأول البريطاني للعلاقات الإقتصادية والتجارية مع الجزائر، لورد ريشار ريسبي.

وجاء في بيان الوزارة أنّ الطرفان تحادثا حول فرص التعاون بين الجزائر والمملكة المتحدة في مجال البيئة والطاقات المتجددة.

أكد ضيف الجزائر أنّ المملكة المتحدة ترغب في الإستثمار بالجزائر والمواصلة في تشييد علاقات أعمال تكون جد مثمرة على مثال التي جسدتها مسبقًا مؤسسات كبرى بريطانية.

كما تطرق الطرفين إلى علاقات التعاون بين البلدين الممتازة، خصوصًا فرص الأعمال والإستثمار وسبل ووسائل تسهيل تجسيد المشاريع المشروع فيها من الطرفين.