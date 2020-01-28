بالصور.. وزيرة التضامن الوطني تستقبل أطفال المؤسسة المسعفة “الهضاب”

استقبلت وزيرة التضامن الوطني كوثر كريكو، بمعية هيام بن فريحة وزيرة التكوين والتعليم المهنيين، مجموعة من أطفال المؤسسة المسعفة الهضاب بسطيف.

مجموعة الأطفال النجباء المتفوقين في الثلاثي الأول من السنة الدراسية الحالية في زيارة الى العاصمة.

وأكدت الوزيرة أنها سعيدة بهذه اللفتة من طرف الأطفال سيما وأنها تصادفت مع وجود وزيرة التكوين والتعليم المهنيين بمكتبها.

وأشارت الوزيرة إلى أن هذا الاستقبال يعد تشجيعا رمزيا من الوزارة الوصية للأطفال المتفوقين في الدراسة، بغية تحفيز الآخرين.

كما ابرزت أن الوزارة ستقف دائما إلى جانب هذه الفئة من أجل تأهيلها وتكوينها ودعمها.

ومن جهتها أكدت وزيرة التكوين المهني أن أبواب مصالحها ومؤسساتها مفتوحة لتكوين ومرافقة هذه الفئات من أجل كسب حرفة تعينهم على ولوج عالم الشغل مستقبلا.

وتأتي هذه الرحلة في إطار برامج النشاطات البيداغوجية الموجهة للأطفال المقيمين بالمؤسسات التابعة للقطاع، ويشمل برنامج الرحلة إلى العاصمة، زيارة منتزه الصابلات، وحديقة الحامة.