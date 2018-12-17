بالصور.. وزيرة التضامن تعطي إشارة الإنطلاق الرسمي لحملة القوافل التضامنية من الوادي

أعطت وزيرة التضامن غنية الدالية، إشارة الإنطلاق الرسمي لحملة القوافل التضامنية من ولاية الوادي، عقب زيارتها التفقدية للولاية.

وقد إنطلقت حملات مماثلة في كل ولايات الوطن، حسبما أفادته الصفحة الرسمية للوزارة.

القوافل تحمل مستلزمات منزلية، أفرشة، أغطية، مواد غدائية، لعب للأطفال، مراسي متحركة، وغيرها موجهة للفئات الهشة، وستستمر طيلة فصل الشتاء من أجل التخفيف من معاناة هاته الفئات.

وخلال زيارة التفقدية للوزيرة تنقلت إلى المركز النفسي البيداغوجي للأطفال المعوقين ذهنيا بالدبيلة، كما قامت الدالية، بزيارة جمعية بسمة براءة للتأخر الذهني والتوحد ببلدية قمار، ثم المؤسسة الإجتماعية والطبية لجمعية التاج للصحة.