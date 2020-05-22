بالصور.. وزيرة الثقافة تزور الممثلة القديرة “دوجة” والفنان القدير محمد رشيدي المعروف بـ “الشيخ الناموس”

قامت وزيرة الثقافة مليكة بن دودة مساء اليوم الجمعة بزيارة زيارة ود ومجاملة للفنانة القديرة الممثلة خدومة عشاشي ذات الاسم الفني “دوجة”.

كما زارت الفنان القدير محمد رشيدي الملقب بالشيخ الناموس، والذي إحتفل بعيد ميلاده المائة قبل أيام قليلة.

ونشرت الوزارة في بيان لها ان الوزيرة خلال الزيارة تمنت، للفنانين دوام الصحة والعافية، مؤكدة وقوفها الدائم إلى جانبهما.

كما اكدت الوزيرة الثقافة وقوفها إلى جانب كل إسم صنع مجد الفن والثقافة الجزائرية.

وقالت الوزيرة “إن التاريخ هو أساس المستقبل وأنتم تاريخ الفن الجزائري، وفي أثركم يبنى مستقبلنا الثقافي، حفظكم الله ورعاكم”.

ووجهت وزيرة الثقافة رسالة للفنانين “وأقول لكل فناني الجزائر، عبركم، لا مستقبل للثقافة من دونكم، سوف أضل معكم أسمع لآرائكم وانشغالاتكم أينما كنتم”

“عيدكم مبارك سعيد”

