بالصور: وزيرة الثقافة تزور الممثلة فتيحة نسرين بمنزلها

قامت مساء اليوم الثلاثاء وزيرة الثقافة والفنون مليكة بن دودة بزيارة الممثلة فتيحة نسرين في منزلها بعين النعجة في العاصمة.

أين قامت الوزيرة على الاطمئنان على صحة الممثلة فتيحة نسرين التي تتواجد طريحة الفراش وكذا مواساتها والدعاء لها بالشفاء.

وقالت الفنانة لقناة النهار: “الحمد الله هذا إبتلاء وإن شاء الله سأتعافى قريبا، أعاني من عدة أمراض وليس مرض واحد.”

وأضافت فتيحة نسرين “لكن ثقتي في الله وفي المشرفين على صحتي كبيرة “.

وكانت الوزيرة قد تفاعلت مع نداء الفنانة، فتيحة نسرين، الذي تم بثه منذ أيام على قناة النهار.

كما أمرت بن دودة بمتابعة ملف الفنانة على مستوى المصالح المركزية المختصة في الوزارة، متمنيةً لها عاجل الشفاء.