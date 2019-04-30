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بالصور .. وزيرة الصناعة تُكرم اطارات الوزارة المتقاعدين بمناسبة عيد العمال

الوطني
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بالصور .. وزيرة الصناعة تُكرم اطارات الوزارة المتقاعدين بمناسبة عيد العمال
بقلم شهرزاد مزياني

قامت وزيرة الصناعة والمناجم جميلة تمازويرت، بتكريم عدد من اطارات الوزارة المتقاعدين .

وذلك بمناسبة الاحتفال بعيد العمال، المصادف لـ 1 ماي .


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