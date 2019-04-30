بالصور .. وزيرة الصناعة تُكرم اطارات الوزارة المتقاعدين بمناسبة عيد العمال

وذلك بمناسبة الاحتفال بعيد العمال، المصادف لـ 1 ماي .
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تمكنت وحدات المجموعة الإقليمية للدرك الوطني بعنابة، من وضع حد لنشاط عصابة خطيرة متكونة من ثمنية(08) أشخاص من بينهم امرأة وقاصر تتراوح أعمارهم ما بين…
نظمت قيادة الناحية العسكرية الأولى، اليوم الثلاثاء، زيارة موجهة لفائدة ممثلي وسائل الإعلام إلى المدرسة التطبيقية لمدفعية الميدان ببوسعادة.
وتأتي هذه الزيارة لتمكين ممثلي الصحافة الوطنية من…
تم قبل قليل إنهاء إضراب عمال مناجم الفوسفات التابعين لشركة "سوميفوس"، وعاد المركب المنجمي، بجبل العنق جنوب بئر العاتر، بتبسة، للعمل بصفة عادية.
وذلك بعد اضراب…
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