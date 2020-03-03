بالصور.. وزير الأشغال العمومية فاروق شيعلي في زيارة لولاية تندوف

قام وزير الأشغال العمومية والنقل فاروق شيعلي، اليوم الثلاثاءبزيارة عمل إلى ولاية تندوف.

استهل الوزير زيارته بتفقد مشروع إنجاز الطريق الرابط بين الطريق الوطني رقم 50 و الطربق المؤدي للمعبر الحدودي البري الجزائري – الموريتاني “مصطفى بن بولعيد”، على مسافة 35 كلم المقسم عبر حصتين، الأولى على مسافة 20 كلم والثانية على مسافة 15 كلم.

وأكد الوزير على ضرورة اتمام انجاز هذا الطريق في آجاله المحددة وبالجودة العالية بكونه يعتبر طريق حيوي له أثر اقتصادي محليا و وطنيا.

كما قام كذلك الوزير بمعاينة مشروع إعادة تأهيل الطريق الوطني رقم 50 على مسافة 10 كلم من النقطة الكيلومترية 884 إلى النقطة الكيلومترية 894 باتجاه منطقة شنشان.

في ختام زيارته لولاية تندوف، عقد الوزير اجتماع بمقر الولاية بحضور إطارات القطاع بالولاية، أين استمع لعرض شامل لقطاع الأشغال العمومية والنقل بالولاية.