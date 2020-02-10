بالصور.. وزير الأشغال العمومية يُشيد بالطاقم الجوي الجزائري العائد من ووهان الصينية

جدّد، وزير الأشغال العمومية والنقل، فاروق شيعلي، إشادته بالطاقم الجوي الجزائري الذي أجلى الرعايا الجزائريين من مدينة ووهان الصينية بسبب فيروس كورونا.

وحسب الصفحة الرسمية لوزارة الأشغال العمومية، فإنّ الوزير شيعلي أثنى على الشجاعة التي اتسم بها الطاقم الجوي الذي تنقل إلى مدينة ووهان.

وحسب ذات المصدر، فإنّ الوزير خلال زيارته اليوم لفندق الرايس، اليوم الإثنين، أين يقبع المرحليين من مدينة ووهان تحت الحجز الطبي.

فقد أشاد بشجاعة وتطوع طاقم الخطوط الجوية الجزائرية لمرافقة ونقل أخواتهم الجزائريات وإخوانهم الجزائريين، وكذا الإخوة التونسيين والليبيين والموريتانيين من مدينة ووهان الصينية.