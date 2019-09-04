بالصور..وزير الإتصال يدشن إبتدائية بمناسبة الدخول المدرسي الجديد بعنابة

دشن اليوم الأربعاء وزير الإتصال حسان رابحي إبتدائية المجاهد المرحوم زوار صالح بالتجمع الحضري الكاليتوسة بلدية برحال.
التدشين جاء على هامش إشرافه على الدخول الرسمي للسنة الدراسية 2019/2020 بولاية عنابة.
للإشارة فإن ولاية عنابة سجلت ما يقارب 51 ألف تلميذ موزعين على الأطوار التعليمية الثلاثة عبر 368 مؤسسة تربوية.
واستلمت ولاية عنابة مع الدخول الاجتماعي 2019/2020 8 منشآت تربوية جديدة موزعة عبر المنطقة الحضرية الكاليتوسة.
في حين شرعت مديرية التربية في تشييد أزيد من 20 مؤسسة أخرى في إطار رفع التجميد عن المنشآت الذي أقرته الدولة.
التعليقات (0)