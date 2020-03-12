إلتقى وزير التربية الوطنية محمد واجعوط اليوم الخميس بالمنسق الوطني لنقابة المجلس الوطني المستقل لمستخدمي التدريس للقطاع ثلاثي الأطوار للتربية.

الإجتماع تم بمقر الوزارة وبحضور أعضاء المكتب الوطني للنقابة.

ويدخل هذا اللقاء إطار سلسلة من اللقاءات الثنائية التي برمجتها الوزارة مع الشركاء الاجتماعيين حسب رزنامة تمتد من 20 فيفري الى 12 مارس 2020.

وتناول الطرفان المواضيع المتعلقة بانشغالات النقابة ذات الطابع الاجتماعي المهني وأخرى تخص الجانب التربوي البيداغوجي والتي تم طرحها ومناقشتها بكل شفافية.

ومن جهته أكد الوزير ان هذه اللقاءات هو العمل اليد في اليد لتوفير جو هادئ ومستقر للمتعلم والعمل سويا للنهوض بالقطاع وتحسين مردوده.