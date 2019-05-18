بالصور.. وزير التربية يحضر ملتقى حول مكافحة حرائق الغابات

حضر وزير التربية، عبد الحكيم بلعابد، الملتقى الوطني حول الوقاية و المكافحة ضد حرائق الغابات.
الملتقى أقيم بمقر الحماية المدنية في العاصمة حضره وزراء من الحكومة، بالإظافة إلى المدير العام للأمن الوطني والمدير العام للحماية المدنية.
بدعوة من وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، حضر وزير التربية الوطنية، الأستاذ عبد الحكيم بلعابد رفقة زملائه من الحكومة، بالإظافة إلى المدير العام للأمن الوطني والمدير العام للحماية المدنية، الملتقى الوطني حول #الوقاية و #المكافحة ضد #حرائق_الغابات. pic.twitter.com/UekqKbItaJ
— Min. Éducation DZ (@EducAlgerie) May 18, 2019
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