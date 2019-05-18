بالصور.. وزير التربية يحضر ملتقى حول مكافحة حرائق الغابات

حضر وزير التربية، عبد الحكيم بلعابد، الملتقى الوطني حول الوقاية و المكافحة ضد حرائق الغابات.

الملتقى أقيم بمقر الحماية المدنية في العاصمة حضره وزراء من الحكومة، بالإظافة إلى المدير العام للأمن الوطني والمدير العام للحماية المدنية.