بالصور .. وزير التربية يشرف على ملتقى وطني تكويني لفائدة رؤساء اللّجان الولائية للملاحظين

أشرف وزير التربية الوطنية، عبد الحكيم بلعابد، اليوم، على إفتتاح ملتقى وطني تكويني لفائدة رؤساء اللّجان الولائية للملاحظين.

ويندرج هذا الملتقى في إطار التحضير للإمتحانات المهنية بعنوان 2019 للإلتحاق برتب أستاذ رئيسي وأستاذ مكوّن للأطوار الثلاثة.

وخلال كلمة الإفتتاح هنأ الرئيس المنتخب عبد المجيد تبون عقب فوزه في الانتخابات الرئاسية

بفرع الديوان الوطني للامتحانات والمسابقات بالقبة، الجزائر العاصمة.

وللإشارة، فإن الإمتحانات المهنية ستجري يوم 31 ديسمبر، اين بلغ عدد المترشحين 62429 مترشحا موزعين كما يلي:

أستاذ رئيسي في التعليم الثانوي: 13055 مترشحا.

أستاذ رئيسي في التعليم المتوسط: 16310 مترشحا.

أستاذ رئيسي في المدرسة الإبتدائية: 29535 مترشحا.

أستاذ مكوّن في التعليم الثانوي: 1081 مترشحا.

أستاذ مكوّن في التعليم المتوسط: 1731 مترشحا.

أستاذ مكوّن في المدرسة الإبتدائية: 717 مترشحا.

موزعين على 233 مركزا للإجراء وطنيا، تُغفل أوراق إجاباتهم على مستوى 03 مراكز وتتم عملية التصحيح لهذه الأوراق على مستوى 06 مراكز.