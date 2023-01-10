بالصور.. وزير الداخلية يشرف على عرض مخطط عمل الحماية المدنية في الشان

أشرف وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية ابراهيم مراد رفقة المدير العام للحماية المدنية العقيد بوعلام بوغلاف على عرض مخطط عمليات للحماية المدنية.

ودخل العرض الخاص الذي جرى، اليوم الثلاثاء، في إطار التغطية الأمنية لمنافسة “الشان” الذي سينطلق الجمعة.

كما وقف الوزير مراد على جاهزية المخطط العملياتي المسطر، من قبل المديرية العامة للحماية، والإمكانيات المادية والبشرية المسخرة لتأمين البطولة الإفريقية التي عرضت اليوم. وجاءت كالتالي:

ملعب براقي: تخصيص 15 سيارة إسعاف وطائرة هيليكوبتر إلى جانب تسخير 520 فرد من أعوان الحماية بمختلف الرتب

وهران: وضع مركز طبي متقدم و 8 شاحنات لمكافحة الحرائق إلى جانب تسخير 520 عون حماية مدنية.

قسنطينة: تسخير 6 شاحنات و 4 دراجات إلى جانب 13 سيارة اسعاف و 500 عون حماية.

عنابة : تسخير 509 عون حماية مدنية و 14 سيارة إسعاف و 9 شاحنات.

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