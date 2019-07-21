بالصور.. وزير الداخلية يصنع الحدث في احتفال “الخضر”

شد وزير الداخلية صلاح الدين دحمون، الأنظار، ليلة أمس السبت، خلال الحفل الرسمي لاستقبال لاعبي المنتخب الوطني وطاقمه الفني.

وكان الوزير دحمون رجل الحفل من بين كل الرسميين والمسؤولين، بلا منازع، بعدما راح يتصرف بعفوية، بعيدا عن البروتوكولات والتحفظ.



وأظهرت الصور وزير الداخلية وهو ينزع عنه بدلة المسؤول ويرتدي لباس المناصر المتحمس، ويتبادل أطراف الحديث مع اللاعبين ويعانقهم بحرارة.

وما دام الحدث تاريخي وفرصة قد لا تحدث إلا مرة واحدة في العمر، فإن الوزير “الكول” راح ينتهز الفرصة لالتقاط صور للذكرى مع اللاعبين والسيدة الكأس.