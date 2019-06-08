بالصور.. وزير الداخلية يقلّد العريف البطل سحنون عبد القادر “وسام الشجاعة”

قلّد اليوم السبت وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية عريف الحماية المدنية سحنون عبد القادر بوسام الشجاعة.

وحضر مراسيم التقليد رفقة صلاح الدين دحمون كل من المدير العام للحماية المدنية العقيد بوعلام بوغلاف.

إضافة إلى المدير العام للأمن الوطني عبد القادر قارة بوهدبة الى جانب اطارات المديرية العامة للحماية المدنية.

وجاء هذا التكريم نضير للعمل البطولي الذي قام به بإنقاذ إمرأتين من الموت إثر حريق داخل مطعم فب وهران.

وصرح وزير الداخلية عقب التكريم أن هذا البطل يعد ” فخرا للجزائر” مشيرا الى أن عمله البطولي نابع من طبيعة عمله ” الانساني” و “ضميره المهني” .

بينما عبر العريف سحنون عبد القادر عن سعادته وإمتنانه للسلطات الوطنية والمحلية بهذا التكريم الذي حظي به.